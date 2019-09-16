С помощью Китая в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Коканд» в 2021 году будет запущено производство электромобилей. Об этом сообщено в ходе поездки в регион президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, информирует Синьхуа со ссылкой на местное информационное агентство УзА.

Коканд, Узбекистан, , 17:08 — REGNUM Партнёрами проекта выступают компания «Шаффоф омадли саноат» из Узбекистана и китайская Silk Road Company. Стоимость проекта оценивается в 30 млн долларов, из которых 24 млн — прямые китайские инвестиции.

Прогнозируемая стоимость электромобилей узбекистанского производства составит около 3 тыс. долларов, что существенно ниже по сравнению с зарубежными аналогами.

СЭЗ «Коканд» создана в январе 2017 года на территории почти в 710 га. Здесь реализуются почти сто инвестиционных проектов общей стоимостью в 180 млн долларов. В СЭЗ уже сданы в эксплуатацию 29 производств и создано более 1,7 тысяч новых рабочих мест. Предприятия и компании, работающие в зоне, только за восемь месяцев нынешнего года отправили на экспорт продукцию общей стоимостью в 3,3 млн долларов.