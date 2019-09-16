Рига, , 17:07 — REGNUM

Во втором квартале этого, 2019 года, в Латвии было зарегистрировано порядка 30,5 тыс. свободных рабочих мест, что почти на 6 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает сегодня, 16 сентября, латвийское новостное агентство LETA со ссылкой на новейшие данный центрального статистического агентства страны.

При этом росло и количество занятых рабочих мест. За соответствующий период их стало на 14 тыс. или 1,5% больше, достигнув отметки в 925 тыс. занятых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии обнародовали реформу пособий по безработице. Их планируют выплачивать не девять месяцев, как сейчас, а восемь. Кроме этого будет уменьшена пропорция выплат от зарплаты. Таким образом в бюджете планируют сэкономить порядка 19 млн евро.

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