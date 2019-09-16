Вашингтон, , 17:01 — REGNUM «Формулировка — это декларация намерений: «энергетическое господство». Она принадлежит Дэну Бруиллетту, заместителю министра энергетики Соединенных Штатов. Такие слова он использовал на последней конференции представителей нефтяного сектора в Абу-Даби, когда его спросили об энергетической политике его страны», — пишет сегодня, 16 сентября, испанское издание La Vanguardia.

Последние данные подтверждают, что такое господство является реальностью. Немногие смогли бы это предвидеть чуть больше десятилетия назад, но сейчас Америка, уже превратившаяся в этом году в главного производителя «черного золота» в мире (12,3 млн баррелей в день — в два раза больше, чем 10 лет назад), может считать себя главным экспортером нефти на планете.

Это произошло (если брать за основу вес брутто и учитывать продукты переработки, а также сжиженный газ) в июне, о чем проинформировало Международное энергетическое агентство (МЭА). «Подъем в производстве сланцевого газа позволил США догнать и быстро перегнать Саудовскую Аравию в качестве главного мирового экспортера нефти в брутто — после того, как экспорт сырой нефти превысил 3 млн баррелей в день», — заявила организация.

Соединенные Штаты всегда производили «черное золото», но значительная часть нефти, добываемой на территории страны, покрывала внутренний спрос, удовлетворяя ненасытные национальные потребности, напоминает La Vanguardia. Кроме того, существовали ограничения на экспорт. Однако за последние четыре года продажи американской нефти за рубеж выросли на 80%, и теперь можно наблюдать их избыток.