Соглашение о поставках казахстанской нефти на белорусские НПЗ может быть подписано до октябрьского визита Александра Лукашенко в Нур-Султан. Об этом 16 сентября на пресс-конференции в Минске заявил посол Казахстана Аскар Бейсенбаев.

Минск, , 16:59 — REGNUM Мероприятие было посвящено теме «27 лет установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь. Основные аспекты Первого Послания Президента Республики Казахстан». По словам посла, подходы официального Минска и Нур-Султана по важнейшим вопросам международной повестки совпадают.

«Хочу подчеркнуть, что казахстанско-белорусские отношения сегодня обрели стратегический характер», — сказал Бейсенбаев.

Среди наиболее волнующих официальный Минск вопросов сотрудничества с партнёрами по ЕАЭС — диверсификация импорта нефти и газа. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что желает видеть альтернативу российским поставкам. Аскар Бейсенбаев прокомментировал ход переговоров, которые ведут минэнерго его страны и белорусский гоконцерн «Белнефтехим».

"Мы надеемся до приезда президента Республики Беларусь в Казахстан с официальным визитом соглашение будет подписано», — уточнил Бейсенбаев, комментируя поставки казахстанской нефти в Белоруссию.

Он отметил, что Казахстан уже поставляет нефтепродукты, сжиженный газ, каменный уголь и другие товары этой группы на белорусский рынок. Дипломат указал на $3,5 млрд как перспективу объёма торговли с Белоруссией.

«И вообще: цифра товарооборота между Казахстаном и Белоруссией до сих пор не перевалила за $1 млрд. Я считаю, потенциал у нас должен быть свыше $3 млрд», — сообщил Бейсенбаев.

По его словам, во время визита Лукашенко в Казахстан будет проведёт бизнес-форум, а до этого состоится заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. К визиту также приурочено подписание ряда документов — «шесть-десять соглашений», в том числе и по созданию Белоруссией производства тракторов в Казахстане.