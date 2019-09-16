Липецк, , 16:57 — REGNUM Российский союз сельской молодёжи совместно с Объединённым центром казачьего образования при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ приступил к реализации проекта «Своё дело в селе — смело!» в рамках Всероссийского молодёжного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, Липецкая область также примет активное участие в реализации этого проекта.

Главная задача проекта — довести до жителей сёл и деревень информацию о возможностях самореализации и участии в социальном развитии сельских территорий. Координаторами проекта на местах станут Центры компетенции в сфере АПК.

«Уровень технологий и оснащения в сельском хозяйстве очень высокий, но нам есть куда расти. Надо активнее внедрять научные разработки в региональный сектор АПК. Мы передовой субъект в России, нужно расширять границы и выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас», — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ходе реализации проекта рабочие группы должны проинформировать селян о существующих мерах государственной поддержки в области развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сформировать реестр потенциальных заявителей для участия в федеральных программах. Ещё одна задача — повысить престижность аграрных профессий среди учащейся сельской молодёжи. «Своё дело в селе — смело!» — продолжение семилетнего проекта «Информационно-консультационные бригады». За это время в нём приняли участие около 200 тыс. человек из более 60 регионов России.