Эр-Рияд, , 16:44 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена запустить неактивные морские месторождения нефти для восполнения объёмов добычи после атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 16 сентября сообщает Bloonberg со ссылкой на источники.

По информации издания, в Эр-Рияде пришли к заключению, что восстановить производство на пострадавших в результате атаки НПЗ в самое ближайшее время не удастся.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии Абкайк и Хурайс, принадлежащих Saudi Aramco, произошли взрывы. Из-за этого суточная добыча нефти в стране сократилась почти наполовину. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы.

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