Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Ростовский стадион «Олимп-2» будет отремонтирован. На эти цели из региональной казны выделено 226 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Электронный аукцион на проведение работ по капремонту западной трибуны объявила спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени Виктора Понедельника. Планируется, что средства направят поэтапно. В 2019 году 12 млн рублей направят на демонтажные работы и устройство навеса над трибунами, в 2020 году подрядчик получит остальную сумму.

Исполнитель госконтракта должен провести «работы по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки».

ИА REGNUM ранее сообщало, что «Олимп-2» во время проведения чемпионата мира в 2018 году был использован в качестве тренировочной площадки. Объект был тщательно подготовлен к приёму гостей.

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