Вена, , 16:32 — REGNUM Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не повлияет на устойчивость мирового рынка нефти, считает министр энергетики США Рик Перри.

«Мы уверены в том, что рынок устойчив и будет реагировать позитивно», — заявил американский министр, вступая 16 сентября на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Напомним, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии произошли взрывы, ответственность за которые взяли на себя йеменские хуситы. Из-за этого суточная добыча нефти в стране сократилась почти наполовину.

Министр энергетики России Александр Новак ранее сегодня выразил уверенность, что запасов нефти на мировом рынке будет достаточно для покрытия потерь от атаки в Саудовской Аравии.

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