Эр-Рияд, , 16:28 — REGNUM «Рой дронов наполовину сократил производство нефти в Саудовской Аравии, — пишет испанское издание El Pais. — Атака, целями которой в прошлую субботу стали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и второе по значимости нефтяное месторождение страны в Хураисе, уменьшила продукцию Saudi Aramco на 5,7 млн баррелей в день, что составляет около 5% от всего мирового производства».

Компании потребуются недели, чтобы вернуться к прежнему уровню производительности, однако в настоящий момент особых опасений насчет сокращения поставок нефти в другие страны нет. Saudi Aramco располагает 3 млн баррелей в резервуарах внутри королевства, а также стратегическими запасами в Роттердаме (Голландия), Окинаве (Япония) и Сиди-Керире (Египет), что позволит снабжать клиентов в прежних объемах все это время. Чего действительно стоит опасаться, так это эскалации военно-политического напряжения, считает El Pais.

В последнее время нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии стала мишенью для атак хуситов из Йемена, которые с 2015 года сопротивляются военному вторжению, возглавляемому саудитами. Основанием для наступления называют поддержку, которую хуситы получали от Ирана, но интервенция только усилила иранское влияние на бедную соседнюю страну. «В том, что используемые хуситами дроны доставлены из Тегерана, сомнений не много», — отмечает испанское СМИ, напоминая о текущем напряжении в отношениях Ирана и США. Последние инциденты обнажили уязвимость мировой нефтяной системы перед асимметричным ударом: дорогое и сложное оружие Саудовской Аравии оказалось не в силах гарантировать безопасность заводам и танкерам страны.