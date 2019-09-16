Сухум, , 16:16 — REGNUM В Абхазии завершился сезон сбора бахчевых культур. Практически весь урожай реализован. Об этом 16 сентября сообщает Апсныпресс.

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Как рассказал начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян, в Гулрыпшском районе в этом году было собрано более 200 тонн бахчевых. В Галском районе собрали более 500 тонн бахчевых культур, рассказал главный агроном района Лери Шония. Начальник отдела экономики и прогнозирования Сельхозуправления Очамчырского района Эшсоу Гургулия указал, что в Очамчырском было собрано около 3,5 тысяч тонн урожая.