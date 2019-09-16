Краснодар, , 16:02 — REGNUM Отель Marriott Krasnodar примет первых гостей 20 сентября, на первые месяцы после открытия отеля забронировано более тысячи номеро-ночей.

Дарью Кучерявую. «В первые месяцы после открытия отеля запланировано проведение более 50 мероприятий различного масштаба, забронировано более 1000 номеро-ночей. После официального открытия прогнозируется рост спроса на услуги Marriott Krasnodar», — цитирует РБК Краснодар генерального менеджера отеля

Marriott Krasnodar станет восьмым по счету отелем бренда в России. Он расположен на ул. Красной: на 21 этаже размещено 266 номеров и апартаментов, семь конференц-залов, конгресс-холл.

Строительство отеля Marriott в Краснодаре началось ещё в июле 2009 года — изначально его планировали сдать до конца 2011 года, но сроки неоднократно переносились, в том числе, из-за необходимости доработок проекта.