Ярославль, , 16:01 — REGNUM Принадлежащее мэрии Ярославля АО «ПАТП-1» возьмет в лизинг еще 14 новых автобусов. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Предприятие приобретает автобусы марки ЛИАЗ. Начальная цена электронного аукциона составляет 151,8 млн рублей. Это уже третья крупная покупка автобусов предприятием в этом году. Ранее «ПАТП-1» приобрело в лизниг 10 автобусов и еще 14 купило. Таким образом общее число новых автобусов достигнет 38.

Ранее мэр города Владимир Волков анонсировал приобретение 40 новых автобусов для «ПАТП-1».

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