Москва, , 16:00 — REGNUM Политика правительства по сокращению ненефтегазового дефицита слишком жёсткая — вместо этого можно было бы увеличить расходы федерального бюджета. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

«Правительство за последние три года сокращало ненефтегазовый дефицит бюджете, и с 2016 по 2018 года сокращается с 9,1% до 6,1% (ВВП). Мы стали меньше зависеть от нефти», — заявил Кудрин

По его словам, это положительный результат бюджетной политики. При этом за счёт изменений удалось также сократить и траты на федеральном уровне — на 3%. Впрочем, по словам Кудрина, это слишком жёсткие условия.

«Нам нужно остановиться где-то на уровне ненефтегазового дефицита около 6% ВВП. Я еще раз назову свою позицию: я считаю, что нужно продлить период этого сокращения до 6%, сделать его более мягким. Три процента за три года сокращения — это жёсткий вариант», — подчеркнул Кудрин.

Однако, по его словам, в ближайшее время правительство намерено продолжать достаточно жёсткую бюджетную политику.

«В 2019 году у нас ненефтегазовый дефицит будет еще меньше — он будет примерно 5,8%. А в прогнозе, который сейчас вносится, он сокращается к 2022 до 5,5%. То есть от 2018 до 2022 года ещё на 0,5% ВВП. Я думаю немного жестковатый вариант. Можно предположить, что можно было бы остановиться где-то около 6% и иметь (такой) ненефтегазовый дефицит на ближайшие лет 10», — заявил Кудрин.

В таком случае можно было бы увеличить расходы госбюджета, считает Кудрин.