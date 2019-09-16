По данным Нацбанка Белоруссии, валовой внешний долг республики за I полугодие 2019 года вырос на 2% до $40,07 млрд, что составляет около 67% ВВП. При этом самым активным заёмщиком остаётся правительство.

Минск, , 15:58 — REGNUM В частности, на долю совмина пришлось $16,7 млрд (снижение за полугодие на 4%), банков — $5,12 млрд, Нацбанка — $1,18 млрд. Ещё $14,84 млрд добавил нефинансовый сектор. Валовой внешний долг белорусского госсектора в расширенном определении к 1 июля увеличен до $25,36 млрд, что эквивалентно 42,3% ВВП.

По данным Нацбанка, его международные резервные активы на 1 июля составляли около $8,3 млрд — то есть покрывали пятую часть валового внешнего долга. При этом к отчётной дате госрегулятор привлекал не только свои средства.

Отметим, что международные финансовые организации используют свои методики для расчёта белорусского внешнего долга и госдолга в частности. По их данным, уже давно на покрытие долгов Белоруссии понадобится не менее 2/3 ВВП.

Руководство Белоруссии берёт новые долги для обслуживания старых и сильно зависит от помощи России. Отказ Москвы выплачивать Минску «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства («налоговый манёвр») сильно ударил по госбюджету Белоруссии и так называемым белорусским олигархам.