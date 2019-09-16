Милан, Италия, , 15:57 — REGNUM Европейский союз «не должен быть колонией для транснациональных корпораций из других стран», заявил в интервью La Stampa в понедельник, 16 сентября, будущий еврокомиссар по экономическим вопросам (вступит в должность 1 ноября), экс-премьер Италии Паоло Джентилони.

Для того, чтобы не допустить такого сценария, следует увеличить финансирование образования, научных исследований и «выдающихся университетов» ЕС, а также повышать конкурентоспособность европейских предприятий, прежде всего инновационных, считает Джентилони.

Основными направлениями работы нового состава Еврокомиссии в сфере экономики будет разработка общей социальной и налоговой политики ЕС, поддержка «зеленой» экономики, разработка «веб-налога» и пересмотр законодательства в части энергетики, отметил также комиссар.