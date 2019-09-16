Пекин, , 15:57 — REGNUM Китайская компания Huawei может продать американским компаниям лицензии на производство оборудования для сетей 5G. Об этом заявил глава компании Жэнь Чжэнфэй в интервью The New York Times.

Технология 5G

Он отметил, что китайская компания открыта для диалога, если американские власти «добросовестно обратятся» в ней и «пообещают изменить свой иррациональный подход». Какие-либо разногласия можно обсудить и найти разумное решение, добавил Жэнь Чжэнфэй.

Глава компании напомнил, что в США нет своего производителя оборудования 5G, а компании Huawei американцы не доверяют. Он отметил, что готов лицензировать всю платформу Huawei 5G для любой американской компании, которая хочет производить, устанавливать и эксплуатировать такое оборудование независимо от Huawei. Крупные поставщики 5G — европейские Nokia и Ericsson, чьи продукты намного дороже китайских, отметил он.

Жэнь Чжэнфэй заявил, что Huawei открыта для обмена технологиями 5G с американскими компаниями, что позволит создать баланс между Китаем, США и Европой. Однако для этого американской стороне нужно «принять на каком-то уровне» китайскую компанию.

Читайте также: Китайский импорт в США сократился на $31 млрд за полгода

А также: Китай готов к смягчению противоречий в торговой войне с США