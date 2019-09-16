Кемерово, , 15:52 — REGNUM Текущее обновление парка технологического автотранспорта компании «Кузбассразрезуголь» стало самым крупным за всю её историю, сообщает 16 сентября пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В этом году филиалы компании ввели в эксплуатацию 87 новых карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 90 до 360 тонн. Таким образом, парк угольных большегрузов составил 600 автомобилей, и он на 97% состоит из машин белорусской марки.

«Самыми востребованными на предприятиях компании остаются 220-тонные машины, на долю которых приходится 2/3 всего парка карьерных автомобилей», — сказал начальник управления автомобильного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Рябкин.

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Отмечается, что приобретение машин большой грузоподъемности вызвано вводом в эксплуатацию экскаваторов большой единичной мощности, для эффективной работы которых требуются соответствующие их производительности самосвалы.

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