Сеул, , 16:02 — REGNUM Месячный доход южнокорейского инвестиционного фонда «Непобедимая Корея» составил 3,13%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей NH Amundi Asset Managment.

По их словам, по состоянию на 16 сентября общая сумма средств, внесенных в фонд, превысила отметку в 64 млрд вон (~$54,08 млн).

В настоящее время фонд поддерживает 57 компаний, среди которых SK Materials, Dongjin Semichem, SoulBrain, EO Technics, Eco Pro Bm, INNOX Advanced Materials.

Ранее свой вклад в инвестиционный фонд внесли президент страны Мун Чжэ Ин, министр иностранных дел Кан Гён Хва, заместитель премьер-министра и министр финансов Хон Нам Ки.

Представители NH Amundi Asset Managment отметили, что после того, как президент внес вклад в «Непобедимую Корею», в фонд ежедневно поступает по 2−3 млрд вон ($1,69~$2,53 млн).

«Непобедимая Корея» — фонд, созданный для поддержки отечественных компаний, работающих в сфере сырья, запчастей и оборудовании, а также направленный на преодоление трудностей, вызванных экспортными ограничениями Японии.

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