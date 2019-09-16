Москва, , 15:48 — REGNUM По итогом первой половины сентября 2019 года в РФ четыре автокомпании изменили цены на свои модели. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Среди брендов, изменивших цены: KIA, Infiniti, Geely и Toyota.

У южнокорейской автокомпании KIA подорожал хэтчбек KIA Picanto на 10 тыс. руб. В свою очередь японская автокомпания Infiniti увеличила цену на полноразмерный премиальный кроссовер QX80. Он подорожал от 100 до 150 тыс. руб. Стоимость же китайского кроссовера Geely Emgrand X7 поднялась на 35 тыс. руб. Здесь подорожала только одна комплектация.

Японский автопроизводитель Toyota также изменил стоимость только в одной комплектации кроссовера RAV4. Причём эта модель подешевела на 80 тыс. руб.

Напомним, в центре Лондона появился первый автомат по продаже машин. Его установила британская компания Auto Trader, которая занимается продажами машин через интернет.

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