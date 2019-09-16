Люксембург, , 16:33 — REGNUM Оспорить выплату €13 млрд правительству Ирландии намерена компания Apple в Общем суде Евросоюза в Люксембурге. Об этом сообщило 16 сентября Reuters.

Заседание должно начаться во вторник. На него отведено два дня. Защищать интересы американской корпорации отправили шесть человек. Apple намерена оспорить решение Еврокомиссии о выплате компенсации, так как чиновники усмотрели в действиях правительства Ирландии предоставление незаконных налоговых льгот компании.

Обвинение было выдвинуто в связи с тем, что торговые операции в Европе, произведенные американской компанией, регистрировались в главном европейском офисе в Ирландии. Местное налоговое законодательство позволяло платить всего 0,005% в виде налогов в течение нескольких лет. Данные обстоятельства Еврокомиссия оценила как льготный режим для компании, что запрещено в Евросоюзе, и потребовала от американцев заплатить дополнительные налоги.

В Apple заявляют, что действовали в рамках законодательства Ирландии и США. Также они подчеркивают, что основные затраты на производство у них приходится на Соединенные Штаты. Там же они и платят основную часть налогов.

Против компенсации выступает и правительство Ирландии. Около 10% процентов поступлений в экономику страны идет от международных корпораций, которых привлекает налоговый режим.