Курск, 16 сентября 2019, 15:41 — REGNUM В Курской области будут разрабатывать собственный бренд мёда, чтобы местные фермеры могли выйти на широкий рынок. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на совещании, посвящённом развитию пчеловодства в регионе. До конца 2019 года будет разработан план развития пчеловодства, который вынесут на публичное обсуждение.
За последние два года в Курской области производство мёда увеличилось в среднем на 6%, в 2018 году оно составило 847 тонн. При этом массовая гибель пчёл от агрохимикатов, нанесшая большой ущерб курским фермерам, выявила и другие проблемы отраслей — например, оказалось, что многие пчеловоды ведут свою деятельность нелегально, без регистрации пасек.