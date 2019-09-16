Курск, , 15:41 — REGNUM В Курской области будут разрабатывать собственный бренд мёда, чтобы местные фермеры могли выйти на широкий рынок. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на совещании, посвящённом развитию пчеловодства в регионе. До конца 2019 года будет разработан план развития пчеловодства, который вынесут на публичное обсуждение.

«Необходимо разработать бренд «Курский мёд», чтобы он был также популярен, как башкирский или алтайский. Со стороны администрации области мы готовы оказать содействие для выхода в торговые сети. Аграрно-промышленный комплекс региона без пчеловодства существовать не может. Мы намерены оказывать всестороннюю поддержку, в том числе федерального уровня, например, льготное кредитование, компенсация финансовых затрат на приобретение оборудования и другие меры», — подчеркнул Роман Старовойт.

За последние два года в Курской области производство мёда увеличилось в среднем на 6%, в 2018 году оно составило 847 тонн. При этом массовая гибель пчёл от агрохимикатов, нанесшая большой ущерб курским фермерам, выявила и другие проблемы отраслей — например, оказалось, что многие пчеловоды ведут свою деятельность нелегально, без регистрации пасек.