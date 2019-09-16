Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM Корпорация развития Среднего Урала и Российско-Турецкий торговый дом заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит реализовать совместные экономические проекты в Свердловской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба корпорации.

С российской стороны документ подписал генеральный директор корпорации Максим Прачик, с турецкой — председатель правления делового дома Кадир Куртулуш.

В ведомстве пояснили, что кроме реализации совместных проектов, стороны будут участвовать в развитии торгово-экономического потенциала Свердловской области и укреплять двусторонние деловые отношения между представителями бизнеса.

Российско-турецкий торговый дом (РОСТ) — создан в 2018 году в Анкаре для развития и продвижения торговых отношений между российскими и турецкими компаниями. РОСТ оказывает поддержку турецким и российским компаниям как в Турции, так и в России, содействует в поиске товаров и прямых производителей, партнеров для бизнеса и реализации общих проектов, а также в продвижении компаний и продукции на рынках Турции и России.

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