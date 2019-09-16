Аддис-Абеба, , 15:35 — REGNUM Руководство крупнейшей авиакомпания Африки Ethiopian Airlines сообщило, что операционные доходы компании выросли на 17 процентов в долларовом эквиваленте, а число пассажиров увеличилось на 14 процентов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

«В один из самых сложных периодов нам удалось продолжить наш стремительный и устойчивый рост», — сообщили журналистам в пятницу, 13 сентября, представители авиакомпании, поделившись предварительными результатами за этот период. Полный анализ итогов ожидается в ближайшие две недели, сообщили в компании.

Генеральный директор авиакомпании Теволде Гебремариам сообщил местному телеканалу во вторник, 11 сентября, что авиакомпания планирует купить 17 новых пассажирских самолетов и запустить рейсы по 11 новым направлениям.

Услугами авиакомпании за годовой отчетный период, закончившийся в июне, воспользовались 12,1 миллионов пассажиров, что помогло смягчить увеличение расходов на топливо примерно на 25%. Самолеты были заполнены в среднем на три четверти, что является ключевым показателем эффективности для отрасли.