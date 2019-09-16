Черкесск, , 15:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность группы лесников, занимавшихся незаконной рубкой и продажей леса. Те, кто должен был охранять лесные угодья, организовали незаконный бизнес. Предварительно установлено, что сумма ущерба государству, нанесенная их деятельностью, превысила 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Схема преступления была достаточно проста: лесники оформляли фиктивные договоры купли-продажи леса гражданам. Те якобы заготавливали его для своих нужд. Однако впоследствии лес перепродавался третьим лицам. Среди пород деревьев, которые «уходили налево», были в том числе и ценные.

В отношении «черных лесорубов» возбуждено три уголовных дела по статье УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Устанавливаются причастные к преступлению лица, а также другие эпизоды их противоправной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2019 году в Карачаево-Черкесии было возбуждено 23 уголовных дела о незаконных рубках леса и нелегальном обороте заготовленной древесины.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии возбуждено 23 дела о хищении древесины