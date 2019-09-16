Ташкент, , 15:20 — REGNUM Поэтапно отменить государственное регулирование цен на продовольствие и продукцию сельского хозяйства планируют в Узбекистане. Об этом говорится в соответствующем проекте указа президента, опубликованном на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

В рамках проекта документа предусматривается внедрить механизм закупки пшеницы на основе квоты, определяемой государством по рыночным ценам. Кроме того, планируется провести реструктуризацию стратегического резерва на основе проведения аудита.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что аграриям необходимо увеличить экспорт продукции до $20 млрд в 2030 году. Этот показатель в девять раз превышает значение экспорта в 2018 году.

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