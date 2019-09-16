Москва, , 15:18 — REGNUM Специалисты финской энергетической компании Fortum Power and Heat Oy завершили аудит системы менеджмента качества в Высокотехнологическом научно-исследовательском институте неорганических материалов (ВНИИНМ) им. академика А. А. Бочвара. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба института.

«По результатам проведенной проверки финскими специалистами отмечен ряд успешных практик, внедренных со времени их предыдущего визита в 2015 году», — сообщил начальник управления технического контроля и качества института Михаил Крячков.

По его словам, работа АО «ВНИИНМ» в области системы менеджмента качества была высоко оценена зарубежным заказчиком.

В рамках действующего контракта с финским заказчиком компания «Твэл» полностью обеспечивает ядерным топливом оба энергоблока АЭС «Ловииса» (Финляндия) с реакторами ВВЭР-440. В свою очередь, АО «ВНИИНМ», является технологом и конструктором тепловыделяющих элементов для всех конструкций ядерного топлива производства топливной компании «Твэл».

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