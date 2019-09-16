Черкесск, , 15:07 — REGNUM На всесезонном курорте «Архыз» необходимо усилить контроль над строящимися объектами. Их число должно возрасти, при этом разрешения на строительство должны быть обязательно согласованы с управляющей компанией АО «Курорты Северного Кавказа».

Такое решение было принято по итогам совещания в Карачаево-Черкесии под председательством первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, посвященного вопросам реализации инвестиционных проектов туристско-рекреационной особой экономической зоны «Архыз», сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе Минкавказа.

Первый заместитель министра отметил, что из-за того, что бизнесмены не спешат вкладываться в развитие курорта, ставится под сомнение целесообразность создания на курорте особой экономической зоны.

«Государство создает все условия для успешного бизнеса, который не торопится ими воспользоваться. Как результат — неравномерное развитие объектов. Яркий пример: вместимость канатных дорог составляет 10−15 тысяч человек в сутки, а номерной фонд «Архыза» — всего 700 мест размещения. Это ставит под сомнение достижение социально-экономических целей создания ОЭЗ», — цитирует пресс-служба Минкавказа Байсултанова.

Напомним, особая экономическая зона на курорте «Архыз» была создана в 2013 году на территории Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии. Первым резидентом ОЭЗ в 2014 году стала компания «Архыз-1650».