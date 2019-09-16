Москва, , 16:36 — REGNUM Шантаж России в вопросах транзита газа сыграет с Украиной «злую шутку». Об этом заявил украинский политолог Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, Украина долго боролась за «газовую свободу». Однако, получив её, не понимает, что с ней делать. Став газовым хабом, Украина не способна исполнять обязательства, которые накладывает на неё статус транзитёра.

«Исключились политические вопросы, осталась чистая экономика, а в чистой экономике ничего хорошего для Украины нет. Украина всё время хотела, чтобы дружественная сторона — Россия, братья, давали газ по дружественной цене, потом начали говорить нет-нет, хотим по экономике, получили по экономике, говорят нет-нет хотим на десять лет. Вот этот метод шантажа сыграет с Украиной очень плохую шутку — придётся забыть про газовую трубу и шить газовые шаровары», — высказался эксперт.

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