Барнаул, , 15:00 — REGNUM С начала 2019 года Алтайский край экспортировал в Китай и Монголию 136 тонн мороженого, это более полутора миллионов порций. Такие данные приводят «Вести-Алтай».

Причём, как сообщают алтайские журналисты, большая часть отгруженных партий ушла в Китай, а на долю Монголии пришлось только две тонны этого сладкого лакомства. В 2018 году на экспорт с Алтая ушло более 250 тонн мороженого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области туристы из Поднебесной проявляют большой интерес к Ангарску, а конкретно — к продукции ведущего производителя мороженого в Сибири и Дальнем Востоке — фабрики «Ангария», которая выпускает пломбир по рецептам 1953 года.

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