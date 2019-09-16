Наманган, Узбекистан, , 14:46 — REGNUM 22 соглашения на общую сумму $92,7 млн подписано в рамках международного медико-фармацевтического форума в Намангане, сообщает 16 сентября издание Uzdaily со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.

В частности, ООО «Спринг фармацевтик» и египетская компания Pharco pharmaceuticals corporation подписали соглашение по производству фармацевтической продукции на $30 млн. Достигнута также договорённость о поставке оборудования в кардиологический центр в Намангане на сумму $10 млн. Всего заключено 22 соглашения с компаниями из 10 стран.

Напомним, 28 мая в узбекистанском Термезе прошел бизнес-форум с участием 60 предпринимателей из Афганистана и Узбекистана. В рамках мероприятия были заключены соглашения в сфере нефтехимии, легкой и продовольственной промышленности.

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