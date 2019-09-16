Бишкек, , 14:39 — REGNUM Кувейтский благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа» построил в селе Чым-Коргон в Чуйской области Киргизии городок, рассчитанный на проживание 100 малоимущих семей, передает «Kaktus.media».

На дома, предназначенные для вдов и матерей-одиночек, которые воспитывают больше двух детей, спонсоры потратили почти 97 млн сомов (89,5 млн рублей).

На площади в два с половиной гектара возвели 25 четырехкавртирных домов, обставив каждую из квартир мебелью и техникой, а также обеспечили посудой.

Помимо них в городке построили швейный цех, фельдшерско-акушерский пункт, продуктовый магазин и мечеть, а также обустроили футбольное поле.

Отметим, что кувейтский фонд уже построил такие же городки в селе Садовое Чуйской области и в городе Баткен.

Также при поддержке «Центра Ас-Сафа» в Национальном центре охраны материнства и детства начато строительство диагностического блока и отделения гематологии, а в Токмакской территориальной больнице — нового здания акушерско-гинекологического отделения.