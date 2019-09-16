Милан, Италия, , 14:31 — REGNUM У властей ЕС должны появиться «инструменты общей для всего союза социальной и налоговой политики», заявил в интервью La Stampa в понедельник, 16 сентября, еврокомиссар по экономическим вопросам, экс-премьер Италии Паоло Джентилони.

Сейчас такие вопросы решаются на уровне отдельных стран ЕС, отметил он.

Одним из первых новых «инструментов» станет общая для ЕС страховка, направленная против роста безработицы, ее внедрение позволит лучше защитить граждан ЕС от кризисных рисков и «внешних шоков», сказал Джентилони.

В целом в новом составе Еврокомиссии намерены сделать ставку на возобновление экономического роста за счет большей социальной и экологической устойчивости экономики, отметил также комиссар.