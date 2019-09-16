Сеул, , 14:28 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor увеличила свою долю на рынке автомобилей Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Общества индийских автопроизводителей (SIAM).

Согласно опубликованным данным, в период с апреля по август текущего года доля южнокорейской компании на индийском рынке выросла на 2,8%, до 18,4%, что позволило занять второе место на рынке.

Известно, что за аналогичный период продажи компании в Индии составили 203 729 автомобилей.

«Выпуск трех новых автомобилей, таких как Venue, электромобиль Kona и Grand i10 Nios позволили увеличить долю на рынке», — отметили представители компании.

По данным SIAM, лидерство на рынке сохранила компания Maruti Suzuki India с долей рынка 49,8%, на третьем месте расположилась Mahindra & Mahindra Limited, четвертом — Tata Motors, пятом — Honda.

Известно, что в августе 2019 года в Индии было продано 214 871 автомобиль, что на 29,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.