Париж, , 14:31 — REGNUM Французская автокомпания Michelin предложила для Bugatti Chiron новые шины с углеволокном, которые дадут возможность автомобилю разогнаться до 489 км/ч. Об этом сообщается на сайте Autotime News.

По словам руководителя конструкторского отдела Bugatti Стефана Эллротта, шины Michelin были протестированы на стенде для испытаний самолетов в американском городе Шарлотта, чтобы убедиться, что с шинами все будет в порядке на скорости более 500 км/ч.

«После этого вы можете увидеть, что 500 км/ч — это нормально, поэтому вы едете все быстрее и быстрее, чтобы мы могли видеть, каково будет затухание. Сначала у вас будут признаки того, что шина будет разрушена. Там будет шум и вибрация, прежде чем шина полностью взрывает», — сказал Эллрот.

В итоге шины Michelin преодолели отметку в 304 мили в час (около 489 км/ч) без проблем. Сообщается, что новые стойкие шины Michelin, скорее всего, появятся в лимитированном выпуске Chiron Super Sport 300+.

Напомним, ранее пресс-служба KамAЗа сообщила, что грузовики пятого поколения KамAЗ-54 901 будут укомплектованы высокотехнологичными шинами компании Michelin. Соглашение между компаниями уже подписано на международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans-2019.

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