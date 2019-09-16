Иркутск, , 14:24 — REGNUM Предприниматели из Тулуна и Нижнеудинска, потерявшие бизнес и работу в результате мощнейшего наводнения, накрывшего регион летом 2019 года, получили льготные займы под 1% годовых. Как сообщает сегодня, 16 сентября, сайт иркутского правительства, деньги выдаёт «Фонд микрокредитования Иркутской области». На возобновление предпринимательской деятельности предусмотрено 17 млн 250 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года. В ночь на 28 июня Тулун накрыло его первой волной. Река Ия разлилась от продолжительных дождей и с лёгкостью преодолев десятиметровую дамбу, устремилась в город, сметая всё на своём пути. В конце июля ситуация во многом повторилась. Но если пострадавшим аграриям и просто горожанам стали выплачивать единовременные пособия и компенсации, то потерявшие кров и бизнес предприниматели остались ни с чем. Накануне приезда в Тулун российского президента Владимира Путина они провели митинг с требованием признать их пострадавшими на общих со всеми основаниях. Бездействие иркутского бизнес-омбудсмена стало предметом жёсткой критики вице-премьера российского правительства Виталия Мутко.

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