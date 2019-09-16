Москва, 16 сентября 2019, 14:23 — REGNUM Экономика России определяется в столицах недружественных ей государств, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 16 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя колебания цен на нефть в результате атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра энергетики Александра Новака, атака беспилотников на объекты саудовской компании Saudi Aramco влияют в целом на энергобезопасность во всём мире. Тем не менее, по его словам, в настоящее время нет необходимости принимать «какие-то сверхсрочные меры», так как мировых запасов нефти достаточно, чтобы в среднесрочной перспективе компенсировать потери от снижения добычи, возникшие из-за атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
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