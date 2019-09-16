Улан-Удэ, , 14:16 — REGNUM В Бурятии с привлечением участников долевого строительства возводится 52 многоквартирных дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 12 из них признаны проблемными.

Всего по договорам долевого участия на строительство домов было привлечено более 7,6 млрд руб. По проблемным объектам заключено 1612 договоров на сумму почти 2,5 млрд руб. Из них фактически привлечено 1,8 млрд руб.

Как сообщили в правительстве, на сегодняшний день по шести домом разработаны и утверждены дорожные карты, которые помогут закончить строительство.

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