Киев, , 14:16 — REGNUM С момента завершения отопительного сезона, запасы газа в украинских газохранилищах увеличились в 2,2 раза до 19,355 млрд куб. метров. Об этом, как передает информационное агентство «УНИАН», сообщили в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 14 сентября украинские газохранилища заполнены на 62%, а объём газа на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Общий объём газохранилищ Украины составляет 31 млрд куб. метров. Хранилища используются как для газоснабжения Украины, так и для транзита газа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как «Газпром» был вынужден снизить объёмы поставок газа через газопровод OPAL, на Украине предложили использовать свою газотранспортную систему, чтобы компенсировать объём транзита.

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