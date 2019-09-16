Москва, , 15:30 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять отчёт об исполнении бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Так, доходы бюджета ФСС по итогам 2018 года выросли на 3,7% по сравнению с запланированными ранее. Общий объем доходов фонда достиг 735,2 млрд рублей. При этом расходы фонда не выросли, а наоборот, были исполнены на 95%. Их размер по итогам 2018 года достиг 702,2 млрд рублей. Бюджет ФСС таким образом оказался профицитным на 32,9 млрд рублей.

Доходы бюджета ФОМС по итогам 2018 года фактически оказались на том же уровне, что и планировалось ранее, и составили 1,895 трлн рублей. Это на 0,4% выше, чем планировалось ранее. Расходы фонда по итогам 2018 года были выполнены на 99,7% и достигли 1,988 трлн рублей.

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты на пленарном заседании 26 сентября.