Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM Внешний товарооборот Казахстана по итогам первых семи месяцев 2019 года составил $53,8 млрд, то на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем казахстанского экспорта составил $32,9 млрд, что на 3,7% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Объем импорта вырос на 11,7%, до $20,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года внешний товарооборот Казахстана составил $45,6 млрд, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем экспорта уменьшился на 1,6%, до $25,58 млрд, импорта — увеличился на 7,9%, до $17,05 млрд.

Читайте также: Внешний товарооборот Казахстана за полгода превысил $45 млрд