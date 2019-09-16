Москва, , 15:30 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять законопроект исполнении бюджета Пенсионного фонда (ПФР) за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Согласно отчёту, в бюджет ПФР по итогам 2018 года поступило 8,269 трлн рублей, что составляет 100,6% от запланированных ранее доходов.

При этом расходы бюджета фонда были исполнены практически полностью — на 99% от запланированных. Так, их объем в 2018 году составил 8,428 трлн рублей.

Как отмечали ранее в правительстве, за 2018 год выросла доля средств, которые поступили в бюджет ПФР за счёт страховых взносов. Так, их оказалось на 10,4% больше, чем годом ранее.

Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании Госдумы 26 сентября.