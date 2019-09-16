Москва, , 14:20 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Согласно отчёту правительства, доходы госказны по итогам 2018 года достигли 19,45 трлн рублей. Это на 506,8 млрд рублей (2,7%) больше, чем прогнозировало правительство изначально.

При этом расходы госсметы достигли уровня в 16,71 трлн рублей. За счёт этого госсмета в 2018 году оказалась «в плюсе» — профицит бюджета достиг 2,74 трлн рублей. Это на 28,1% (602,7 млрд рублей) выше, чем правительство планировало изначально.

Как отмечают в правительстве, увеличить доходы госказны удалось за счёт благоприятной конъюнктуры нефтегазовых цен. Однако ненефтегазовые доходы по итогам 2018 года также оказались выше ранее планируемых на 306 млрд рублей.

Депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании Госдумы 26 сентября.