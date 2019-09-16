Чебоксары, , 14:07 — REGNUM В Чувашии в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) прокуратура вступилась за работников, зарплата которых оставалась на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что вопреки федеральному законодательству учреждением в заработную плату ряда работников, которая не превышала МРОТ, необоснованно включались другие выплаты. По данным прокуратуры, речь идёт о выплатах за сверхурочную и ночную работу, работу, в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Эту сумму должны были выплачивать в дополнение к имеющемуся заработку. В результате фактически заработная плата работников, которые должны были получать такие выплаты, оставалась на уровне МРОТ. Также выявлены нарушения при утверждении графика отпусков, установлении порядка индексации зарплаты», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В адрес БСМП внесено представление с требованием устранить нарушения и произвести перерасчет заработной платы работников. В отношении главного врача больницы возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее глава минздрава Чувашии Владимир Викторов заявлял, что «мы выполняем все обязательства по обеспечению роста средней заработной платы медицинских работников в рамках «дорожной карты». По его словам, за семь лет она возросла «по врачам более чем в два раза, до 51,9 тыс. рублей, по средним медицинским работникам — почти в два раза, до 26,5 тыс. рублей, по младшему медперсоналу — в четыре раза, до 26,2 тыс. рублей».