Чебоксары, 16 сентября 2019, 14:07 — REGNUM В Чувашии в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) прокуратура вступилась за работников, зарплата которых оставалась на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что вопреки федеральному законодательству учреждением в заработную плату ряда работников, которая не превышала МРОТ, необоснованно включались другие выплаты. По данным прокуратуры, речь идёт о выплатах за сверхурочную и ночную работу, работу, в выходные и нерабочие праздничные дни.
В адрес БСМП внесено представление с требованием устранить нарушения и произвести перерасчет заработной платы работников. В отношении главного врача больницы возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее глава минздрава Чувашии Владимир Викторов заявлял, что «мы выполняем все обязательства по обеспечению роста средней заработной платы медицинских работников в рамках «дорожной карты». По его словам, за семь лет она возросла «по врачам более чем в два раза, до 51,9 тыс. рублей, по средним медицинским работникам — почти в два раза, до 26,5 тыс. рублей, по младшему медперсоналу — в четыре раза, до 26,2 тыс. рублей».