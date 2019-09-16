Киев, , 14:05 — REGNUM Правительство Украины ожидает, что в 2020 году поступления от приватизации в государственный бюджет составят 5 млрд гривен.

Соответствующая цифра заложена в госбюджет страны на следующий год, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября.

Стоит отметить, что нынешняя власть Украины обещают масштабную приватизацию, но закладывает в бюджет суммы поступлений от продажи госимущества существенно меньше, чем последние годы. Например, в прошлом и в этом году ожидалось, что поступления от приватизации составят 17 млрд гривен.

«Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 году через поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов», — поясняет украинское правительство.

Между тем, премьер-министр Алексей Гончарук дал понять, что сумма в 5 млрд грн может быть пересмотрена в ближайшая время, после смены руководства Фонда госимущества.

«Вы пока не увидите серьезного увеличения доходов от приватизации… Это потому что мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда госимущества. А новое руководства в течение двух недель представит правительству реалистичный и конкретный план приватизации на следующий год», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на август 2019 г. (более актуальной информации в настоящий момент нет), годовой план поступлений от приватизации на Украине был выполнен всего лишь на 2,1%.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести первый конкурс большой приватизации до 1 апреля 2020 года.

13 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, признающий недействительным перечень предприятий государственной собственности, не подлежащих приватизации, составленный прошлой властью.