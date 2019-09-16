Краснодар, 16 сентября 2019, 14:05 — REGNUM Проект прямой дороги к хутору Копанскому Краснодара на месте «Почтового тракта» будет готов к реализации в конце 2019 года, заявил глава Краснодара Евгений Первышов на встрече с жителями пригородных населенных пунктов. Об этом сообщила 16 сентября пресс-служба мэрии краевой столицы.
Он пояснил, что на данный момент завершается корректировка проекта, до конца года должно быть получено заключение госэкспертизы. Строительство, в случае подтверждения финансирования со стороны краевого бюджета, может начаться в 2020 году, движение по новой трассе откроют в 2021-м.