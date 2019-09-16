Краснодар, , 14:05 — REGNUM Проект прямой дороги к хутору Копанскому Краснодара на месте «Почтового тракта» будет готов к реализации в конце 2019 года, заявил глава Краснодара Евгений Первышов на встрече с жителями пригородных населенных пунктов. Об этом сообщила 16 сентября пресс-служба мэрии краевой столицы.

«Новая дорога, конечно, очень нужна. Она уменьшит существующие пробки на Западном обходе, где транспорт сразу от кольца не столько едет, сколько стоит. Поможет ежедневно добираться на работу и домой десяткам тысяч жителей. И в целом — серьезно разгрузить Западный обход. Также по новой магистрали поедет часть грузового транспорта и почти весь — мусороуборочной компании. Дорога нужна и для прямого проезда к новому городскому кладбищу», — сказал мэр.

Он пояснил, что на данный момент завершается корректировка проекта, до конца года должно быть получено заключение госэкспертизы. Строительство, в случае подтверждения финансирования со стороны краевого бюджета, может начаться в 2020 году, движение по новой трассе откроют в 2021-м.