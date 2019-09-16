Симферополь, 16 сентября 2019, 13:57 — REGNUM Дорожники Симферополя отремонтировали асфальтовое покрытие на шести улицах города. Об этом 16 сентября журналистам рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.
Подабед добавил, что также ведутся работы по благоустройству дворовой территории улицы Мате Залки, 7-ж. Там рабочие отремонтировали тротуары и начали укладку плитки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей крымской столицы удивил некачественный ремонт дороги на улице Володарского, которая несколько лет назад была включена в «Карту убитых дорог» ОНФ.