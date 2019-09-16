Симферополь, 16 сентября 2019, 13:57 — REGNUM Дорожники Симферополя отремонтировали асфальтовое покрытие на шести улицах города. Об этом 16 сентября журналистам рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.

«Наши бригады выполнили ямочный ремонт на улицах Киевская, Мокроусова и на проспекте Победы. Также заасфальтированы участки тротуара в Гагаринском парке», — отметил директор предприятия.

Подабед добавил, что также ведутся работы по благоустройству дворовой территории улицы Мате Залки, 7-ж. Там рабочие отремонтировали тротуары и начали укладку плитки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей крымской столицы удивил некачественный ремонт дороги на улице Володарского, которая несколько лет назад была включена в «Карту убитых дорог» ОНФ.

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