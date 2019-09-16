Москва, , 13:57 — REGNUM В России опять у нас причину и следствие путают! При всем желании — не работает это так. Не получится повысить производительность путем сокращения рабочей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

«Рабочую неделю можно сокращать только в случае, если высокая производительность уже существует. Тема эта активно продвигается премьер-министром Дмитрием Медведевым, который очень хочет записать свое имя на страницы истории как «человек сокративший рабочую неделю», а не как «человек который подвигал стрелки часов».

Финансовой выгоды от этого решения очень мало. Теоретически — это может дать дополнительный толчок для развития индустрии развлечений и досуга, но у нас не настолько высокие доходы, чтобы люди могли отдыхать по три дня и ни в чем себе не отказывать.

В большем недоумение находятся даже не граждане, а работодатели, для которых это чревато дополнительными расходами. Ведь если вся страна будет работать четыре дня в неделю, а весь мир — пять, то международным компаниям придется оплачивать работу «в выходной».

С другой стороны, можно найти плюсы для предприятий, где беспрерывный рабочий процесс необходим. Одна смена работаете с понедельника по четверг, вторая с пятницы по вторник, но это все равно пять дней в неделю.

Так или иначе, эта идея видится утопическая и слабо представляется ее реализация. А если при этом еще и зарплаты сократят, то получится такой социальный резонанс, что выборы в Мосгордуму уже никто и не вспомнит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ планирует провести эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели.

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