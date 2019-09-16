Киев, , 13:54 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на 16 сентября составляют 19,355 млрд кубометров топлива.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что в настоящий момент запасы газа в ПХГ Украины на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года, при этом хранилища заполнены на 62%.

Напомним, что в компании «Нафтогаз Украины» намерены к началу отопительного сезона закачать как минимум 20 млрд кубометров топлива, чтобы страна могла без перебоев пройти зимний период вне зависимости от того, будет ли продолжен транзит российского газа.

Вместе с тем, 11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже сейчас в хранилищах достаточное количество газа для нормального прохождения зимы.

«Было накоплено достаточное количество газа, чтобы этой зимой чувствовать себя более-менее нормально», — уточнил он.

Также 11 сентября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что закачка газа в ПХГ идет с опережением плана.