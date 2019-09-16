Пекин, , 13:54 — REGNUM Благодаря интенсивному развитию приграничной торговли почти на 20% в годовом выражении за первые семь месяцев 2019 года вырос товарооборот пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные провинциальных властей.

Общий объём взаимной торговли Хэйлунцзяна с сопредельными российскими субъектами Федерации превысил 108 млрд юаней. По оценкам провинциального управления коммерции, темпы роста взаимной торговли более, чем на 15% превысили средний уровень по стране. Оборот приграничной торговли Хэйлунцзяна в настоящий момент составляет почти 18% от общего российско-китайского товарооборота.