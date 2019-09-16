Магас, , 13:51 — REGNUM Частный промышленный технопарк будет создан в Ингушетии до 2021 года. Он расположится на площади почти 9 тыс. кв. м и будет включать в себя производственные площади, административные помещения и склады. Объем инвестирования в проект составит более 400 млн рублей, сообщил помощник министра экономики Ингушетии Адам Безиев.

По его словам, проект будет реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящее время готовятся документы для «получения субсидии из федерального бюджета на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций 409,2 млн рублей, в том числе 298 млн рублей из федерального бюджета», пишет ТАСС.

Согласно проекту, к 2024 году в парке должны быть созданы не менее 222 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ингушетии заявляли, что в республике будет создано несколько технопарков. Они будут построены на территориях бывших заводов и предприятий, ныне не работающих и заброшенных.